Infineon-Aktie dennoch schwach: Infineon verbessert Marge

Der operative Gewinn für die Monate Januar bis März - das sogenannte Segmentergebnis - erreichte 761 Millionen Euro und lag damit 6 Prozent über dem Wert von Oktober bis Dezember (717 Millionen Euro), wie der Halbleiterkonzern aus dem Großraum München mitteilte. Bei einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro - ein Plus von 4 Prozent zum Vorquartal - entspricht das einer Marge von 23,1 Prozent. Damit hat Infineon seine Ziele und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Analysten hatten im Schnitt mit 3,219 Milliarden Euro Umsatz und 712 Millionen Euro Segmentergebnis gerechnet.

"Nach wie vor übersteigt die Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen das Angebot deutlich", sagte der neue Vorstandschef Jochen Hanebeck.

Die Jahresprognose wurde in Erwartung eines stärkeren durchschnittlichen Dollar-Kurses angehoben. Die neue Schätzung unterstellt einen durchschnittlichen Wechselkurs von 1,10 US-Dollar zum Euro, während die bisherige von 1,15 Dollar ausgegangen war. Infineon peilt nunmehr 13,5 (zuvor: 13,0) Milliarden Euro Umsatz plus oder minus 500 Millionen Euro sowie eine Segmentergebnismarge von über 22 (zuvor: etwa 22) Prozent in der Mitte der Spanne an.

Im dritten Quartal erwartet Infineon rund 3,4 Mrd Euro Umsatz und einen Rückgang der Segmentergebnismarge auf etwa 21 Prozent.

Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,61 Prozent auf 26,85 Euro. Vorbörslich hatte das Papier noch Gewinne verzeichnet.

