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"Buy" 02.06.2026 13:59:00

Infineon-Aktie deutlich höher: Jefferies korrigiert Kursziel nach oben

Infineon-Aktie deutlich höher: Jefferies korrigiert Kursziel nach oben

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon erhöht und die Einstufung belassen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens.

Die Infineon-Aktie notiert via XETRA zeitweise 6,32 Prozent höher bei 85,43 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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