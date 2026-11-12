Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung sei nicht einmal aus dem hochprofitablen KI-Bereich gekommen, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum guten Quartalsbericht. Es seien vielmehr die guten Aussichten für das Geschäft mit der Autobranche. Schaller lobte den insgesamt starken Ausblick. Er hob seine Prognosen und kappte das Kursziel lediglich aufgrund der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie notierte um 10:21 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 51,19 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 46,51 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 343 827 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 36,7 Prozent aufwärts. Die Infineon-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.02.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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