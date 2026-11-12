Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Experten-Einschätzung
|
12.11.2026 10:37:52
Infineon-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung sei nicht einmal aus dem hochprofitablen KI-Bereich gekommen, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum guten Quartalsbericht. Es seien vielmehr die guten Aussichten für das Geschäft mit der Autobranche. Schaller lobte den insgesamt starken Ausblick. Er hob seine Prognosen und kappte das Kursziel lediglich aufgrund der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse
Die Infineon-Aktie notierte um 10:21 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 51,19 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 46,51 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 343 827 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 36,7 Prozent aufwärts. Die Infineon-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|49,67
|-3,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.