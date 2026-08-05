Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Aktieneinstufung
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05.08.2026 15:43:46
Infineon-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:27 Uhr mit Abschlägen von 5,7 Prozent bei 60,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 3 755 523 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 60,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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