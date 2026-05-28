Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Einstufung im Blick
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28.05.2026 10:13:47
Infineon-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:57 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 78,53 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,61 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 682 091 Infineon-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 109,7 Prozent nach oben. Infineon dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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