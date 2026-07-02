Infineon-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon anlässlich der Eröffnung der neuen Chip-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nachfrage nach den KI-Produkten des Halbleiterkonzerns sei weiterhin stark, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb Spielraum, das KI-Umsatzziel für 2027 von 2,5 Milliarden Euro deutlich nach oben anzupassen. Auch die jüngst angekündigte zweite Runde von Preiserhöhungen bleibe ein positiver Treiber, schrieb der Experte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 75,70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,89 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 713 228 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 102,2 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Infineon am 05.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET



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