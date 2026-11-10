Infineon-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:33 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 51,59 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,06 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 876 347 Infineon-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 37,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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