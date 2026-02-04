Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2026 sei höher gewesen als gedacht, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Übernahme von Teilbereichen des Sensorikgeschäfts von AMS Osram dürfte leicht wertsteigernd sein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:23 Uhr 0,2 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 904 868 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,0 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



