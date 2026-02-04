Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analyse im Fokus
|
04.02.2026 09:39:07
Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2026 sei höher gewesen als gedacht, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Übernahme von Teilbereichen des Sensorikgeschäfts von AMS Osram dürfte leicht wertsteigernd sein.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:23 Uhr 0,2 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 904 868 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,0 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
