Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Malte Schaumann hob seine Gewinnerwartungen für den Chipkonzern am Freitag in seiner Nachbetrachtung an. Das Unternehmen setze mit der Erhöhung der Investitionen noch stärker auf die Geschäftsmöglichkeiten im KI-bezogenen Bereich, also etwa Chips zur Steuerung der Stromversorgung von Rechenzentren.

Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:36 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 41,33 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13,73 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 548 216 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,5 Prozent zu Buche. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.05.2026 erwartet.

