Ziel 48 Euro 12.01.2026 12:29:38

Infineon-Aktie fester: Jefferies bekräftigt 'Buy'

Infineon-Aktie fester: Jefferies bekräftigt 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.

Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,54 Prozent höher bei 41,78 Euro.

/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
