Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Aktienempfehlung 14.11.2025 13:49:47

Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Infineon-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 5,1 Prozent im Minus bei 34,04 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,85 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 333 922 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Infineon-Aktie um 9,4 Prozent zu. Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

