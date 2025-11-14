Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 5,1 Prozent im Minus bei 34,04 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 24,85 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 333 922 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 legte die Infineon-Aktie um 9,4 Prozent zu. Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

