Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Infineon legte um 12:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 62,24 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 46,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 977 687 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 66,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 10.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST

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