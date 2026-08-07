Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Aktuelle Analyse 07.08.2026 13:07:51

Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine beschleunigte KI-Nachfrage und verbesserte Endmärkte sorgten auf breiter Basis für Erholung, schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Infineon legte um 12:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 62,24 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 46,21 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 977 687 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 66,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 10.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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