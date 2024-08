Infineon-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Nach deutlich niedrigeren Zielen des Wettbewerbers STMicro für 2024 dürfte der entsprechende Ausblick von Infineon nun eher auf Erleichterung der Anleger stoßen.

Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 28,54 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 52,42 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 3 124 405 Infineon-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 23,7 Prozent zu Buche. Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden.

