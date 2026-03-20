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Analystenlob 20.03.2026 12:43:00

Infineon-Aktie höher: Hochstufung auf "Overweight" sorgt für Auftrieb

Infineon-Aktie höher: Hochstufung auf "Overweight" sorgt für Auftrieb

Infineon gilt laut JPMorgan als Profiteur des steigenden Energiebedarfs durch KI-Anwendungen. Auch im Automobilgeschäft zeichnet sich laut Analysten eine Stabilisierung ab.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Deshpande. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann.

Infineon gut erholt nach Einbruch

Die Aktien von Infineon haben sich am Freitagmittag gut erholt vom Kursverfall tags zuvor präsentiert. Im XETRA-Handel legt die Infineon-Aktie zeitweise 4,49 Prozent zu auf 38,76 Euro. Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwa drei Wochen waren sie um bis zu 20 Prozent abgesackt. Der Kursrutsch stoppte erst an der einfachen 200-Tage-Linie auf dem Niveau von Ende Dezember 2025.

Nun blies der JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande aber mit einem Kursziel von 48 Euro zum Einstieg. Damit traut er Infineon die Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar zu.

Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Deshpande. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

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NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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