Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analystenlob
|
08.05.2026 17:53:00
Infineon-Aktie im Aufwind: Analyst wird optimistischer und hebt Kursziel deutlich an
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an. Die Infineon-Aktie legte im XETRA-Handel vor dem Wochenende letztlich um 3,63 Prozent zu auf 61,66 Euro.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
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