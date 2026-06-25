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Kursziel angehoben 25.06.2026 07:52:00

Infineon-Aktie im Aufwind: Was eine renommierte US-Bank dem Anteilsschein jetzt zutraut

Infineon-Aktie im Aufwind: Was eine renommierte US-Bank dem Anteilsschein jetzt zutraut

Frischer Analystenrückenwind für die Infineon-Aktie: Eine US-Bank schraubt das Kursziel deutlich nach oben und sieht gleich mehrere Wachstumstreiber.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Führungsrolle bei KI-Leistungshalbleitern dürfte bei den Bayern weiter für immenses Wachstum sorgen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Im laufenden Geschäftszyklus dürften die Margen ihr Hoch während des Corona-Zyklus noch übertreffen. Auch für das Geschäft mit der Autobranche ist Deshpande wieder optimistischer. Er sieht hier Anzeichen einer Nachfragebelebung.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate sorgt das Analystenlob für einen massiven Kurssprung: So geht es hier 6,16 Prozent auf 83,37 Euro nach oben.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 18:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST

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Chipsektor gespalten: Infineon-Aktie trotzt dem ASML-Dämpfer

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