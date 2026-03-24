Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Zusammenarbeit
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24.03.2026 14:11:40
Infineon-Aktie im Minus: Konzern kooperiert mit DG Matrix bei leistungsstarken Transformatoren
Beide Seiten vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bei der Entwicklung der nächsten Generation von SiC-Bauelementen soll es zu einer engen Abstimmung kommen.
SST-Transformatoren ersetzen mit einer deutlich größeren Leistungsdichte konventionelle Transformatoren. Sie erlauben eine direkte Umwandlung von Mittelspannungen aus dem Netz in Niederspannungen, wie sie unter anderem von KI-Rechenzentren, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbaren Energiesystemen und industriellen Mikronetzen gebraucht werden.
Infineon erwartet laut Mitteilung, dass das Marktvolumen für Halbleiter im Bereich der SST in den nächsten fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar erreichen könnte.
Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,33 Prozent tiefer bei 37,60 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Infineon,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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