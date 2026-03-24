Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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Zusammenarbeit 24.03.2026 14:11:40

Infineon-Aktie im Minus: Konzern kooperiert mit DG Matrix bei leistungsstarken Transformatoren

Infineon-Aktie im Minus: Konzern kooperiert mit DG Matrix bei leistungsstarken Transformatoren

Das US-Unternehmen DG Matrix setzt für seine Solid-State-Transformatoren (SST) auf Leistungshalbleiter auf Siliziumkarbid-Basis von Infineon.

Beide Seiten vereinbarten eine Zusammenarbeit, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bei der Entwicklung der nächsten Generation von SiC-Bauelementen soll es zu einer engen Abstimmung kommen.

SST-Transformatoren ersetzen mit einer deutlich größeren Leistungsdichte konventionelle Transformatoren. Sie erlauben eine direkte Umwandlung von Mittelspannungen aus dem Netz in Niederspannungen, wie sie unter anderem von KI-Rechenzentren, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbaren Energiesystemen und industriellen Mikronetzen gebraucht werden.

Infineon erwartet laut Mitteilung, dass das Marktvolumen für Halbleiter im Bereich der SST in den nächsten fünf Jahren bis zu 1 Milliarde US-Dollar erreichen könnte.

Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,33 Prozent tiefer bei 37,60 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Infineon,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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