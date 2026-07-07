Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Patentstreit gewonnen
|
07.07.2026 11:11:00
Infineon-Aktie im Minus: US-Behörde verbannt Innoscience-GaN-Bauteile vom Markt
Damit stehe fest, dass Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletze, so Infineon. Solche patentverletzenden GaN-Produkte dürfe Innoscience künftig weder in die USA einführen noch dort zum Kauf anbieten.
Galliumnitrit (GaN) spielt bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge eine zentrale Rolle. Im Vergleich zu Silizium schalten Chips auf ihrer Basis deutlich schneller, bieten eine höhere Leistungsdichte und weisen geringere Energieverluste auf. Bauteile wie Netzteile oder Wechselrichter können so wesentlich kleiner, leichter und effizienter gebaut werden.
Infineon hat auch in Deutschland mehrere Patentverletzungsklagen gegen Innoscience gewonnen. In China entschied der Oberste Gerichtshof allerdings kürzlich gegen den deutschen DAX-Konzern. Dieser will jedoch weitere rechtliche Möglichkeiten in dem Land nutzen.
Via XETRA verliert die Infineon-Aktie stellenweise 5,36 Prozent auf 73,07 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|
06.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Infineon Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)