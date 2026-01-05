Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursziel unverändert
|
05.01.2026 16:08:00
Infineon-Aktie im Plus: Bernstein bleibt bei Einstufung 'Outperform' für den Chipkonzern
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber. Am Montag gewinnt die Infineon-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 4,66 Prozent auf 40,05 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
