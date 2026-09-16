Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Verkauf an Winbond
|
16.09.2026 15:34:00
Infineon-Aktie im Plus: Konzern gibt Teil des Speicherchip-Geschäfts ab
Mit einem Verkaufsabschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2027 gerechnet. Nötig sind dafür noch behördliche Freigaben.
"Die Transaktion ermöglicht es Infineon, das Portfolio und die Kapitalallokation noch stärker auf die zentralen Wachstumstreiber auszurichten", sagte Peter Schiefer, Chef der Automotive-Sparte des DAX-Konzerns.
Winbond sei als führender Anbieter mit Schwerpunkt auf Speicherlösungen ein idealer Partner, um die künftigen Wachstumsmöglichkeiten für das NOR-Flash- und F-RAM-Geschäft zu erschließen.
Infineon wird weiterhin ein Portfolio spezialisierter Speicherlösungen anbieten, darunter SRAM, HYPERRAM, nvSRAM sowie auf SONOS basierende strahlungsgehärtete Produkte.
Die Infineon-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,4 Prozent auf 55,09 Euro.
DJG/rio/brb
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|
04.08.26
|Ausblick: Infineon Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|54,64
|1,04%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|54,00
|0,93%