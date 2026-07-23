Neo - Japanischer Yen

335,2136
 JPY
5,2757
1,60 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
Stimmungswandel? 23.07.2026 09:06:00

Infineon-Aktie im Sog der Konkurrenz: Chipwerte geben nach durchwachsenen US-Zahlen nach

Infineon-Aktie im Sog der Konkurrenz: Chipwerte geben nach durchwachsenen US-Zahlen nach

Die vorgelegten Zahlen zweier Schwergewichte der Halbleiterbranche drücken aufs Sentiment - und ziehen den Münchener Chipkonzern Infineon nach unten.

Ein Kursrutsch im vorbörslichen Handel bei den Aktien des Halbleiterkonzerns STMicroelectronics hat am Donnerstag auch die Papiere des deutschen Wettbewerbers Infineon in Mitleidenschaft gezogen. Sie notierten auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent unter dem XETRA-Schluss vom Mittwoch.

STMicro enttäuschte den Markt mit seiner Prognose für den Umsatz im dritten Geschäftsquartal. Das Unternehmen stellte zwar in Aussicht, dass sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal beschleunigen dürfte, da mehr Aufträge für seine Chips für Satelliten und Rechenzentren eingehen würden. Dennoch sackten die Anteilsscheine auf Tradegate um acht Prozent ab.

Auf die Stimmung in der Branche drückte auch das Minus bei den Aktien des US-Halbleiterkonzerns Texas Instruments im außerbörslichen Handel. Das US-Unternehmen konnte mit seiner Prognoseanhebung die Anleger nicht begeistern.

/la/zb

FRANKFURT/AMSTERDAM/NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Trotz TSMC-Rekordzahlen: Infineon-Aktie fällt weiter, Analysten uneins

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien gibt es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen