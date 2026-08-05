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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Infineon-Analyse im Fokus 05.08.2026 09:39:08

Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Infineon-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Ergebnisse und auch der Ausblick könnten für Enttäuschung sorgen, vermutete Sandeep Deshpande in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Highlight des Quartalsberichts seien aber längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Das könne dem Chip-Hersteller auf Jahre hinaus Planbarkeit verschaffen, auch mit Blick auf die Produktionskapazitäten.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:23 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 61,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 55,59 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 809 593 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 64,8 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Infineon am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Barclays Capital: Infineon-Aktie erhält Overweight
Buy für Infineon-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse
DZ BANK: Kaufen für Infineon-Aktie

Bildquelle: Infineon,360b / Shutterstock.com

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