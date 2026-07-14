Infineon-Aktie kann von Erholung asiatischer Chip-Werte nicht profitieren

Während Asiens Chipwerte sich deutlich erholen, tut sich die Infineon-Aktie schwer damit, mitzuziehen - und das obwohl der Konzern gerade erst eine neue Partnerschaft verkündet hat. Das steckt hinter der Zurückhaltung der Anleger.

Asiens Chipwerte wie Samsung und SK hynix erholen sich am Dienstag deutlich

Die Infineon-Aktie gibt dagegen zeitweise nach

Infineon kooperiert mit LS Electric bei Gleichstromtechnik für KI-Rechenzentren

Die Infineon-Aktie kann sich der Erholung der asiatischen Halbleiterwerte nicht anschließen: Während Größen wie Samsung und SK hynix nach dem kräftigen Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag deutlich zulegten, gibt der deutsche Chiphersteller via XETRA zeitweise 0,26 Prozent auf 70,19 Euro nach.

Dabei hat Infineon gerade erst eine neue Kooperation mit dem südkoreanischen Konzern LS Electric bekanntgegeben, die auf das Wachstumsfeld Gleichstrom-Infrastruktur für KI-Rechenzentren zielt. Der Markt honoriert die Partnerschaft bislang nicht.

LS Electric und Infineon bündeln Kräfte bei Gleichstromtechnik

Am Montag haben Infineon und LS Electric eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation zu entwickeln. Im Zentrum stehen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit-Breaker. Infineons Halbleiter sollen dabei helfen, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit der Systeme zu verbessern, während LS Electric seine Stärke in der Systemintegration einbringt. Beide Unternehmen wollen ihre Technologie-Roadmaps aufeinander abstimmen, um vom wachsenden Markt für Energieinfrastruktur zu profitieren.

Was Management-Vertreter zur Kooperation sagen

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Unternehmen hervorgeht, soll der steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren die Nachfrage nach solchen Lösungen weiter antreiben. Infineon-Manager Andreas Weisl sieht in hocheffizienten Gleichstrom-Architekturen einen Schlüssel, um wachsenden Energiebedarf und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Sein Kollege bei LS Electric, Kil Young Ahn, erwartet durch die Zusammenarbeit eine gestärkte Wettbewerbsposition im Markt für Gleichstrom-Energieinfrastruktur.

Chip-Erholung in Asien lässt Infineon kalt

Trotz dieser strategisch relevanten Kooperation bleibt der Kurs der Infineon-Aktie an diesem Handelstag knapp im Minus, während sich die Stimmung für asiatische Speicherchipwerte spürbar aufhellt. Nach dem schärfsten Tagesverlust ihrer jeweiligen Firmengeschichte am Montag legten Aktien wie Samsung und SK hynix am Dienstag kräftig zu. Dass Infineon von dieser Erholung nicht profitiert, deutet darauf hin, dass der Rebound in Asien nicht zwingend fundamental untermauert ist und Anleger nach dem jüngsten Rücksetzer bei den Branchengrößen günstig einsteigen wollen.

Zusätzlich scheinen Anleger die Kooperation mit LS Electric eher als langfristiges Wachstumsfeld einzuordnen und sehen darin keinen kurzfristigen Kurstreiber.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt, ob sich aus der Absichtserklärung mit LS Electric konkrete Aufträge oder Umsatzbeiträge ergeben und wie sich die Bewertungslücke zwischen den asiatischen Speicherchipwerten und Infineon in den kommenden Wochen entwickelt.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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