Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Verhaltene Aussagen
|
08.01.2026 17:27:39
Infineon-Aktie korrigiert Gewinne der beiden Vortage
Das Minus belief sich wenige Minuten vor dem XETRA-Schluss auf 3,67 Prozent bei 40,59 Euro. Damit waren Infineon im DAX unter den schwächsten Werten.
Händler verwiesen auf eher verhaltene Aussagen des Chipherstellers zum derzeitigen Geschäft. Damit würde Infineon die jüngst vom US-Chipkonzern Microchip gezeigte Dynamik noch nicht nachvollziehen.
Noch am Morgen waren die Titel zum Auftakt mit 42,36 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren geklettert. Mit dem aktuellen Minus fielen sie auf 40,64 Euro zurück.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images,Sean Gallup/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)