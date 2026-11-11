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Analystenstimme 11.11.2026 11:53:38

Infineon-Aktie legt kräftig zu – trotz gesenkten Kursziels von Jefferies

Infineon-Aktie legt kräftig zu – trotz gesenkten Kursziels von Jefferies

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Konkret wurde das Ziel für die Infineon-Aktie von 96 auf 74 Euro gesenkt. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors.

Via XETRA zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 7,12 Prozent höher bei 52,54 Euro.

/rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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