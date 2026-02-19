Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Längere Amtszeiten
|
19.02.2026 10:59:40
Infineon-Aktie minimal fester: Verträge für CEO und CFO sollen bis 2032 verlängert werden
Der Halbleiterkonzern beabsichtige, die Verträge von Vorstandschef Jochen Hanebeck sowie von Finanzvorstand Sven Schneider bis Ende März 2032 und bis Ende April 2032 zu verlängern, heißt es in einer kurz vor Beginn der Hauptversammlung verbreiteten Mitteilung des DAX-Konzerns. Der offizielle Aufsichtsratsbeschluss solle im Mai fallen. Planmäßig wären die Verträge am 1. April und 1. Mai nächsten Jahres ausgelaufen.
"Die Infineon Technologies AG liegt in sehr guten Händen, deswegen schaffen wir jetzt frühzeitig Klarheit über die weitere Ausrichtung des Unternehmens", sagte Aufsichtsratschef Herbert Diess. Die beiden Manager hätten das Unternehmen mit wichtigen Investitionen in die technologische Stärke und Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich ausgerichtet.
Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,07 Prozent höher bei 46,12 Euro.
Von Olaf Ridder
DOW JONES
