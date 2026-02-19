Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Längere Amtszeiten 19.02.2026 10:59:40

Infineon-Aktie minimal fester: Verträge für CEO und CFO sollen bis 2032 verlängert werden

Infineon-Aktie minimal fester: Verträge für CEO und CFO sollen bis 2032 verlängert werden

Infineon plant, die Amtszeiten von CEO und CFO zu verlängern: Beide sollen jeweils fünf Jahre länger im Amt bleiben, um die strategische Kontinuität zu sichern

Der Halbleiterkonzern beabsichtige, die Verträge von Vorstandschef Jochen Hanebeck sowie von Finanzvorstand Sven Schneider bis Ende März 2032 und bis Ende April 2032 zu verlängern, heißt es in einer kurz vor Beginn der Hauptversammlung verbreiteten Mitteilung des DAX-Konzerns. Der offizielle Aufsichtsratsbeschluss solle im Mai fallen. Planmäßig wären die Verträge am 1. April und 1. Mai nächsten Jahres ausgelaufen.

"Die Infineon Technologies AG liegt in sehr guten Händen, deswegen schaffen wir jetzt frühzeitig Klarheit über die weitere Ausrichtung des Unternehmens", sagte Aufsichtsratschef Herbert Diess. Die beiden Manager hätten das Unternehmen mit wichtigen Investitionen in die technologische Stärke und Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich ausgerichtet.

Im XETRA-Handel notiert die Infineon-Aktie zeitweise 0,07 Prozent höher bei 46,12 Euro.

Von Olaf Ridder

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Infineon-Aktie niedriger: Anleihemarkt angezapft
Infineon-Aktie höher: Hype um humanoide Roboter
Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten