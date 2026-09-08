Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analyse im Fokus
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08.09.2026 16:07:53
Infineon-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, schrieb Analyst David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzugt der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 58,27 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 75,05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2 610 762 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 55,6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 10.11.2026 wird Infineon Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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