Infineon-Aktie rutscht ab: Experte sieht weiter Kurspotenzial

Ein Analyst bleibt trotz des starken Laufs der Infineon-Aktie weiterhin optimistisch für das Papier des Chipherstellers.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT

Die Infineon-Aktie rutschte am Freitag letztlich um 4,23 Prozent ab auf 65,19 Euro. Zeitweise war das Papier am Freitag Schlusslicht im DAX.

Chip-Werte unter Druck

Auch die Branchenkollegen geraten im Handel am Freitag deutlich unter die Räder: So gab ASML in Amsterdam 4,42 Prozent auf 1.306,60 Euro nach. BE Semiconductor sackte derweil um 1,84 Prozent auf 261,80 Euro ab. Die Papiere von STMicroelectronics verloren in Paris 4,22 Prozent auf 52,83 Euro. Via XETRA traf es auch die Papiere von AIXTRON: Letztlich stand ein Minus von 5,97 Prozent auf 51,98 Euro an der Kurstafel.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)