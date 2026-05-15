Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Analysteneinschätzung
|
15.05.2026 17:59:00
Infineon-Aktie rutscht ab: Experte sieht weiter Kurspotenzial
Die Infineon-Aktie rutschte am Freitag letztlich um 4,23 Prozent ab auf 65,19 Euro. Zeitweise war das Papier am Freitag Schlusslicht im DAX.
Chip-Werte unter Druck
Auch die Branchenkollegen geraten im Handel am Freitag deutlich unter die Räder: So gab ASML in Amsterdam 4,42 Prozent auf 1.306,60 Euro nach. BE Semiconductor sackte derweil um 1,84 Prozent auf 261,80 Euro ab. Die Papiere von STMicroelectronics verloren in Paris 4,22 Prozent auf 52,83 Euro. Via XETRA traf es auch die Papiere von AIXTRON: Letztlich stand ein Minus von 5,97 Prozent auf 51,98 Euro an der Kurstafel.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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