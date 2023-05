Infineon-Aktie schwächelt dennoch: Infineon und iPhone-Fertiger Foxconn mit Partnerschaft bei E-Auto-Anwendungen

Infineon Technologies will mit dem iPhone-Produzenten Foxconn bei der Entwicklung von sehr leistungsfähigen und effizienten Elektroniklösungen für E-Autos zusammenarbeiten.

Eine jetzt geschlossene Grundsatzvereinbarung sieht unter anderem den Aufbau eines gemeinsamen Entwicklungszentrums in Taiwan noch in diesem Jahr vor, wie beiden Unternehmen mitteilten. Basis sollen Halbleiter auf Basis von Siliziumkarbid sein. Mit dem Wafer-Material lassen sich besonders effiziente und robuste Leistungshalbleiter herstellen. Infineon rechnet hier in den nächsten Jahren mit dem größten Wachstum. >p> Im XETRA-Handel sinkt die Infineon-Aktie zeitweise 0,71 Prozent auf 32,97 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)