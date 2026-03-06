Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Abgestuft
|
06.03.2026 16:04:39
Infineon-Aktie schwächer: UBS senkt Bewertung
Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten, nimmt die Konsolidierungsbewegung der Aktien ihren Lauf.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 5,8 Prozent tiefer bei 39,85 Euro.
Stellenweise markierten sie ihren niedrigsten Stand seit einem Monat. Damit waren sie das klare Schlusslicht im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.
Starke Resultate des US-Unternehmens Marvell Technology konnten das Stimmungsbild bei Infineon vor diesem Hintergrund nicht positiv beeinflussen. Begründet mit KI-Fantasie wurden die Titel des US-Chipkonzerns am Freitag in New York vorbörslich 12 Prozent höher gehandelt. Als wichtigster Kurstreiber galt bei Marvell ein optimistischer Ausblick wegen der Nachfrage durch Rechenzentren.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
