Infineon-Aktie schwächer: UBS senkt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon gesenkt und die Aktien abgestuft.

Konkret wurde das Ziel von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst jedoch drei Risiken, die zunächst das Kurspotenzial einschränken. Als Erstes nennt er in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und zunehmender Konkurrenzdruck durch Player vor Ort. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen.

Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten, nimmt die Konsolidierungsbewegung der Aktien ihren Lauf.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Infineon-Aktie zeitweise 5,8 Prozent tiefer bei 39,85 Euro.

Stellenweise markierten sie ihren niedrigsten Stand seit einem Monat. Damit waren sie das klare Schlusslicht im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.

Starke Resultate des US-Unternehmens Marvell Technology konnten das Stimmungsbild bei Infineon vor diesem Hintergrund nicht positiv beeinflussen. Begründet mit KI-Fantasie wurden die Titel des US-Chipkonzerns am Freitag in New York vorbörslich 12 Prozent höher gehandelt. Als wichtigster Kurstreiber galt bei Marvell ein optimistischer Ausblick wegen der Nachfrage durch Rechenzentren.

