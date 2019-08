Infineon-Aktie stärker: UBS belässt Infineon-Kursziel und gibt Kaufempfehlung

Am globalen Halbleitermarkt gebe es derzeit einige positive und einige negative Aspekte, sodass es in der Summe für die Branche gewisse Risiken gebe, schrieb Analyst Nicolas Gaudois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatzperspektiven für die Konzerne blieben kurzfristig herausfordernd. Er rate daher dazu, bei Einzelwerten selektiv vorzugehen. Infineon sei ein Kauf. Die Infineon-Aktie gewinnt am Freitag 1,49 Prozent auf 15,10 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 10:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

