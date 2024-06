Infineon-Aktie stark: Analyst schraubt Kursziel für Infineon hoch

Eine vielversprechende Analystenstudie hat am Freitag die Aktien von Infineon angetrieben.

Sie gewinnen im XETRA-Handel zeitweise 1,8 Prozent auf 37,32 Euor hinzu und setzen sich zeitweise an die Spitze des DAX , der sonst nur wenige kleinere Gewinner zu bieten hat. Der Kursanstieg führte bei Infineon zu einem Test der 21-Tage-Linie, die bei 37,35 Euro verläuft und im Tageshoch übertroffen wurde.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas erhöhte am Freitag ihr Kursziel für die Infineon-Aktien recht deutlich auf 53 Euro, was auch nach dem Anstieg am Freitag noch ein Kurspotenzial von mehr als 40 Prozent verspricht.

Im Kreise der Analysten, die im dpa-AFX-Analyser erfasst sind, ist dies das höchste Zielniveau. Die Kursziele anderer Häuser reichen dort von 38 bis maximal 50 Euro. Der Exane-Analyst Jerome Ramel bestätigte sein Votum unter diesen Umständen mit "Outperform".

