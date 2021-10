Infineon-Aktie steigt auf Hoch seit mehr als 20 Jahren - Rally könnte sich beschleunigen

Im laufenden Jahr gewannen die Aktien des Chipkonzerns ein Viertel und hängen den DAX mit einem Plus von 15 Prozent deutlich ab. Die Infineon -Aktie kletterte am Dienstag via XETRA zeitweise auf ein Hoch bei 39,43 Euro, später notiert sie mit plus 0,94 Prozent noch bei 39,39 Euro.

Mit Blick auf den Chart könnte sich die Rally nach Einschätzung des Marktbeobachters Maciej Gaj von Börse-Daily noch beschleunigen. Dazu müsste auf Wochensicht der Ausbruch über die steigende Trendlinie aus den Zwischenhochs vom März und September gelingen, erklärte Gaj. Entscheidend sei ein Wochenschluss über 38,75 Euro.

