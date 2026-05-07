Infineon-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Chipkonzern komme der Zyklus schneller als erwartet in die Gänge, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies veranlasse ihn zu höheren Schätzungen. Er sieht aber weiterhin nur begrenztes Potenzial, was die KI-bezogenen Umsätze für das Jahr 2027 betrifft. Diese seien derzeit maßgeblich für die Aktie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:03 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 61,20 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,33 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 564 952 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 63,5 Prozent zu Buche. Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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