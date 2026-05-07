Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Einstufung im Blick 07.05.2026 13:19:49

Infineon-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Infineon-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Chipkonzern komme der Zyklus schneller als erwartet in die Gänge, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies veranlasse ihn zu höheren Schätzungen. Er sieht aber weiterhin nur begrenztes Potenzial, was die KI-bezogenen Umsätze für das Jahr 2027 betrifft. Diese seien derzeit maßgeblich für die Aktie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:03 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 61,20 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,33 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 564 952 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 63,5 Prozent zu Buche. Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Infineon

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