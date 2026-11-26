NASDAQ Composite Index
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26.11.2026 17:59:00
Infineon-Aktie und Siemens-Energy-Aktie legen nach NASDAQ-Erholung deutlich zu
NASDAQ erholt sich nach Ausweitung der Korrektur
Der NASDAQ 100 hatte seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober am Vortag zwischenzeitlich wieder auf 20 Prozent ausgeweitet, weshalb Börsianer ihn an der Schwelle zu einem sogenannten "Bärenmarkt" sahen - ein Begriff, der für eine Phase längerfristig fallender Kurse steht. Nach dem europäischen Handelsschluss konnte sich der New Yorker Tech-Leitindex aber knapp über seinem Tief vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen.
Anleger greifen bei KI-Aktien wieder zu
Der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht darin ein gutes Zeichen, denn Anleger kehrten dem "KI-Trade" offenbar noch nicht ganz den Rücken zu. Anders als am Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA den Markt nur kurz hochspringen ließ, kauften Anleger jetzt offenbar wegen günstiger Preise. "Die Märkte sind kurzfristig stark technisch getrieben, während sie an der Möglichkeit einer Bodenbildung arbeiten", so Stanzl.
Das volle Vertrauen in den Megatrend ist damit aber laut Stanzl noch nicht wieder zurück. Eine eher verhaltenere Entwicklung zeigte sich am Donnerstag auch in Asien, wo der südkoreanische Leitindex KOSPI in Seoul seine zwischenzeitlichen Gewinne zum Ende hin fast wieder abgegeben hat. Die Futures deuten auch an der Wall Street darauf hin, dass weitere Gewinne im Anschluss an die Vortageserholung dort wieder kleiner werden. In den USA wird wegen eines Feiertags am Donnerstag aber ohnehin erst wieder am Freitag gehandelt.
dpa-AFX
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.