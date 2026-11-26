Nach den Turbulenzen im KI-Sektor kehrt die Kaufbereitschaft zurück. Infineon und Siemens Energy profitieren von der Erholung - doch von einem nachhaltigen Comeback kann noch keine Rede sein.

NASDAQ erholt sich nach Ausweitung der Korrektur

Aktien aus dem europäischen Technologiesektor zogen am Donnerstag im Schlepptau der New Yorker NASDAQ wieder an. Aus dem DAX ging es für die Kurse des Chipherstellers Infineon und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy im XETRA-Handel um 3,57 Prozent auf 42,36 Euro und 4,04 Prozent auf 117,00 Euro nach oben nach den jüngsten Turbulenzen, die zuletzt den globalen KI-Sektor durchgeschüttelt haben.

Der NASDAQ 100 hatte seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober am Vortag zwischenzeitlich wieder auf 20 Prozent ausgeweitet, weshalb Börsianer ihn an der Schwelle zu einem sogenannten "Bärenmarkt" sahen - ein Begriff, der für eine Phase längerfristig fallender Kurse steht. Nach dem europäischen Handelsschluss konnte sich der New Yorker Tech-Leitindex aber knapp über seinem Tief vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen.

Anleger greifen bei KI-Aktien wieder zu

Der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht darin ein gutes Zeichen, denn Anleger kehrten dem "KI-Trade" offenbar noch nicht ganz den Rücken zu. Anders als am Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA den Markt nur kurz hochspringen ließ, kauften Anleger jetzt offenbar wegen günstiger Preise. "Die Märkte sind kurzfristig stark technisch getrieben, während sie an der Möglichkeit einer Bodenbildung arbeiten", so Stanzl.

Das volle Vertrauen in den Megatrend ist damit aber laut Stanzl noch nicht wieder zurück. Eine eher verhaltenere Entwicklung zeigte sich am Donnerstag auch in Asien, wo der südkoreanische Leitindex KOSPI in Seoul seine zwischenzeitlichen Gewinne zum Ende hin fast wieder abgegeben hat. Die Futures deuten auch an der Wall Street darauf hin, dass weitere Gewinne im Anschluss an die Vortageserholung dort wieder kleiner werden. In den USA wird wegen eines Feiertags am Donnerstag aber ohnehin erst wieder am Freitag gehandelt.

dpa-AFX