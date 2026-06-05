Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|KI-Pause gefordert
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05.06.2026 09:30:00
Infineon-Aktie verliert: KI-Sektor wegen Broadcom und Anthropic im Rückwärtsgang
Micron Technology sackten nachbörslich daneben 2,44 Prozent auf 971,70 US-Dollar ab, auch NVIDIA gaben nach US-Börsenschluss weitere 1,07 Prozent auf 216,31 US-Dollar nach.
Auf XETRA ist es der deutsche Halbleiterhersteller Infineon, der zeitweise ein Minus von 4,83 Prozent auf 80,94 Euro verbucht. Anthropic bringt KI-Pause ins Gespräch
Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wird. Die Kalifornier, bekannt durch ihre KI Claude, bringen eine Verlangsamung oder sogar eine zeitweise Pause bei der Entwicklung besonders leistungsfähiger KI-Modelle ins Gespräch. Ziel wäre es nach Angaben des Unternehmens, gesellschaftlichen Institutionen mehr Zeit zur Anpassung zu geben und die Forschung zur sicheren Kontrolle Künstlicher Intelligenz voranzutreiben.
Als Grund verweist Anthropic auf die rasanten Fortschritte der Technologie, insbesondere bei der Fähigkeit von KI-Systemen, sich selbst zu verbessern. Dadurch steige langfristig das Risiko, dass Menschen die Kontrolle über solche Systeme verlieren könnten. Für ein Moratorium wäre nach Ansicht des Unternehmens allerdings ein gemeinsames Vorgehen der führenden KI-Entwickler erforderlich. Einseitige Entwicklungspausen lehnt Anthropic ab, da diese lediglich die Wettbewerbsposition einzelner Anbieter verändern würden. Zugleich arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben an Konzepten, mit denen sich die Einhaltung möglicher Vereinbarungen überprüfen ließe.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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