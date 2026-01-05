Infineon-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Wachstumstrends bei KI seien intakt, schrieb Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte die mittelfristigen Perspektiven für den Chiphersteller vielversprechend.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Infineon legte um 10:36 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 39,34 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 6,76 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 855 996 Infineon-Aktien den Besitzer. Am 04.02.2026 dürfte Infineon die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



