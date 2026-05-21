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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Anlegerinteresse 21.05.2026 12:16:38

Infineon-Aktie zieht an - NVIDIA, OpenAI im Branchenfokus

Infineon-Aktie zieht an - NVIDIA, OpenAI im Branchenfokus

Verhaltene Reaktionen auf die jüngsten Resultate des US-Chipkonzerns NVIDIA bremsen am Donnerstag nicht das Anlegerinteresse an Infineon.

Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers gehören am Donnerstag via XETRA mit einem Anstieg von 2,43 Prozent auf 69,70 Euro zu den Favoriten im DAX. Der Kurs näherte sich der 70-Euro-Marke, die letztmals im Jahr 2000 auf der Kurstafel gestanden hatte. Unterstützung kam auch von positiven Nachtrichten aus der Branche.

NVIDIA bewegten sich im vorbörslichen US-Handel nicht groß von der Stelle, nachdem mit starken Zahlen die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Etwas gestützt wurde Infineon aber durch eine gute Branchenstimmung, die aus Asien überschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verwies dort auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit Signalen des NVIDIA-Chefs Jensen Huang hinsichtlich KI und Robotik in Zusammenhang brachte.

In Asien waren außerdem die Titel des Tech-Investors SoftBank über Nacht um 20 Prozent hochgeschnellt wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler dürfte einem Pressebericht zufolge mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden.

/tih/ajx/stk

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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