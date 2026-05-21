NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Anlegerinteresse
|
21.05.2026 12:16:38
Infineon-Aktie zieht an - NVIDIA, OpenAI im Branchenfokus
NVIDIA bewegten sich im vorbörslichen US-Handel nicht groß von der Stelle, nachdem mit starken Zahlen die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Etwas gestützt wurde Infineon aber durch eine gute Branchenstimmung, die aus Asien überschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verwies dort auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit Signalen des NVIDIA-Chefs Jensen Huang hinsichtlich KI und Robotik in Zusammenhang brachte.
In Asien waren außerdem die Titel des Tech-Investors SoftBank über Nacht um 20 Prozent hochgeschnellt wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler dürfte einem Pressebericht zufolge mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden.
/tih/ajx/stk
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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