Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

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Punktsieg 03.07.2026 15:19:40

Infineon-Aktie zieht an: Weiteres Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience entscheidet sich für Infineon

Infineon-Aktie zieht an: Weiteres Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience entscheidet sich für Infineon

Der Chipkonzern Infineon hat im Patentrechtsstreit um Galliumnitrid-(GaN)-Technologien mit dem chinesische Halbleiterzulieferer Innoscience einen weiteren Punktsieg errungen.

Das Landgericht München I entschied am Freitag ein weiteres Patentverletzungsverfahren im Bereich dieser Technologien zugunsten von Infineon, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Gericht habe Innoscience verboten, weitere patentverletzende Produkte nach Deutschland einzuführen, sowie sie in Deutschland zu verkaufen und zu vermarkten. Darüber hinaus verpflichtet das Gericht Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon.

GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

Die Infineon-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,64 Prozent höher bei 77,60 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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