Infineon-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:18 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 56,15 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 553 487 Infineon-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 50,0 Prozent. Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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