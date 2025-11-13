Infineon Aktie

Einstufung im Blick 13.11.2025 12:58:47

Infineon-Analyse: UBS AG vergibt Buy an Infineon-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Francois-Xavier Bouvignies, der das Infineon-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Chipkonzern im neuen Geschäftsjahr mehr als zehn Prozent des Umsatzes mit KI-Produkten erzielen wolle, habe den Aktienkurs angeschoben, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Rückblick auf die Quartalszahlen. Der konservative Konzernausblick für 2026 biete positives Überraschungspotenzial.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:42 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 36,76 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19,70 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 948 203 Infineon-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 18,1 Prozent aufwärts. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 10.02.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

