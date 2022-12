Infineon auf der CES 2023: Smart Home, Elektromobilität und IoT-Security-Lösungen für eine nachhaltige Zukunft

München und Las Vegas, Nevada – 20. Dezember 2022 – Die Infineon Technologies AG präsentiert auf der CES 2023 ihre Beiträge zur Eindämmung des Klimawandels und zur digitalen Transformation. Infineon wird in den Venetian Titian Ballrooms 2204 und 2205 und in der LVCC West Hall am Stand 3829 Lösungen für IoT-Security, intelligente Sensoren und zuverlässige Halbleiterlösungen präsentieren, die zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Mit Halbleitern als Kernstück der Transformation zu einer Netto-Null-Wirtschaft wird das Unternehmen eine Reihe von Anwendungen zeigen, mit denen der Weg zur Dekarbonisierung und Digitalisierung geebnet werden kann.