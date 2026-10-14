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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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14.10.2026 10:21:32

Infineon auf der electronica 2026: Technologien für das KI-Zeitalter, vom Rechenzentrum über Roboter bis auf die Straße

München  14. Oktober 2026  Künstliche Intelligenz breitet sich zunehmend von virtuellen Chatbots in Maschinen und Geräte der realen Welt aus und prägt unser Leben dadurch stärker als je zuvor. Auf der Fachmesse electronica 2026 in München (10. bis 13. November) präsentiert die Infineon Technologies AG Kundenbeispiele, Systemlösungen und Halbleiterinnovationen für Physische KI in den Bereichen Robotik und Mobilität, intelligente Edge-Geräte sowie die für das KI-Zeitalter erforderliche Infrastruktur zur Stromversorgung. Technologien von Infineon helfen Maschinen, ihre Umgebung wahrzunehmen, gesichert zu kommunizieren, Daten mithilfe von Edge AI lokal zu verarbeiten, auf dieser Grundlage sicher und zuverlässig zu handeln und zugleich Energie möglichst effizient zu nutzen. Besucher finden Infineon in Halle C3, Stand 502.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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