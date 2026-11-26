Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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26.11.2026 10:21:32
Infineon auf der TRUSTECH 2026: Gesicherte digitale Identitäten und Bezahllösungen für das Quantenzeitalter
München, 26. November 2026 Auf der TRUSTECH 2026, der führenden Fachmesse für Zahlungs- und Identifikationslösungen, präsentiert Infineon Technologies AG ihre neuesten Sicherheitslösungen für digitale Identitäten und Zahlungsanwendungen. Vom 1. bis 3. Dezember ist das Unternehmen am Stand E-026 in Pavillon 5.2 auf dem Messegelände Paris Expo Porte de Versailles vertreten. Dort zeigt Infineon, wie sich digitale Interaktionen heute absichern und gleichzeitig die Weichen für das Quantenzeitalter stellen lassen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Migration staatlicher und unternehmensbezogener Identitätslösungen hin zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC). Darüber hinaus präsentiert Infineon weitere Innovationen für digitale Identitäten, Zahlungskarten und gesicherte Authentifizierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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