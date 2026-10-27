Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
27.10.2026 21:00:00
Infineon baut erste Hochvolumenfertigung für 300-mm-Galliumnitrid-Halbleiter
Infineon Technologies Austria die weltweit erste Fabrik für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf 300-Millimeter-Wafern in Stückzahlen. EU-Subventionen helfen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
28.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|52,60
|0,73%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|52,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.