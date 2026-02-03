Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

03.02.2026 19:41:26

Infineon baut führende Position bei Sensoren weiter aus und erwirbt Portfolio an nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren von ams OSRAM

München, Deutschland  3. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Sensorgeschäft mit dem Erwerb des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM. Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung über einen Kaufpreis von 570 Millionen Euro auf schuldenfreier und bargeldloser Basis getroffen. Mit der geplanten Investition stärkt Infineon die führende Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitert die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
