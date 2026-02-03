Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
03.02.2026 19:41:26
Infineon baut führende Position bei Sensoren weiter aus und erwirbt Portfolio an nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren von ams OSRAM
München, Deutschland 3. Februar 2026 Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Sensorgeschäft mit dem Erwerb des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM. Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung über einen Kaufpreis von 570 Millionen Euro auf schuldenfreier und bargeldloser Basis getroffen. Mit der geplanten Investition stärkt Infineon die führende Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen durch ein komplementäres Portfolio und erweitert die Produktpalette bei Sensoren für medizinische Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Analyse: Kaufen-Bewertung für Infineon-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Investitionen und Umsatzziel bringen Druck auf Infineon (dpa-AFX)
|
04.02.26
|ams-OSRAM-Aktie von Verkauf des Sensorgeschäfts an Infineon beflügelt (finanzen.at)
|
04.02.26
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|Infineon-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)