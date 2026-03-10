Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
10.03.2026 09:01:27
Infineon baut Führungsposition im globalen Mikrocontroller-Markt aus
München, 10. März 2026 Die Infineon Technologies AG baut ihre Nummer‑eins‑Position im globalen Mikrocontroller‑Markt weiter aus. Laut den neuesten Untersuchungen von Omdia steigerte das Unternehmen seinen Anteil am Mikrocontroller‑Gesamtmarkt im Jahr 2025 auf 23,2 Prozent (2024: 21,4 Prozent) und erzielte damit ein Plus von 1,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr der größte Zuwachs unter allen Wettbewerbern. Bemerkenswert ist, dass dieser Marktanteilsgewinn vor dem Hintergrund eines leicht rückläufigen Mikrocontroller‑Marktes (-0,3 Prozent) gelang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
