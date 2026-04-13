Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
13.04.2026 10:21:26
Infineon baut globale Marktführerschaft bei Automotive-Halbleitern aus
Infineon ist zum sechsten Mal in Folge globaler Marktführer und vergrößert seinen Vorsprung gegenüber Kern-WettbewerbernStarke Nummer‑eins‑Positionen in Europa, China und Südkorea; top‑zwei in Nordamerika und JapanDeutliche Zugewinne bei Mikrocontrollern: Marktanteil steigt auf 36 Prozent München, 13. April 2026 Die Infineon Technologies AG hat ihre Position als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie erneut bestätigt. Laut der jüngsten Marktanalyse von TechInsights [1] für das Jahr 2025 erreichte Infineon im sechsten Jahr in Folge die Nummer‑eins‑Position und baute gleichzeitig seinen Vorsprung gegenüber Kern-Wettbewerbern weiter aus. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Rolle als bevorzugter Partner in einer sich rasant wandelnden Automobilindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|44,62
|0,09%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|43,60
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.