Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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13.04.2026 10:21:26

Infineon baut globale Marktführerschaft bei Automotive-Halbleitern aus

Infineon ist zum sechsten Mal in Folge globaler Marktführer und vergrößert seinen Vorsprung gegenüber Kern-WettbewerbernStarke Nummer‑eins‑Positionen in Europa, China und Südkorea; top‑zwei in Nordamerika und JapanDeutliche Zugewinne bei Mikrocontrollern: Marktanteil steigt auf 36 Prozent München, 13. April 2026  Die Infineon Technologies AG hat ihre Position als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie erneut bestätigt. Laut der jüngsten Marktanalyse von TechInsights [1] für das Jahr 2025 erreichte Infineon im sechsten Jahr in Folge die Nummer‑eins‑Position und baute gleichzeitig seinen Vorsprung gegenüber Kern-Wettbewerbern weiter aus. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Rolle als bevorzugter Partner in einer sich rasant wandelnden Automobilindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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