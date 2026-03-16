Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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16.03.2026 21:31:26
Infineon beschleunigt den Einsatz sicherer Roboter durch digitale Zwillinge in Zusammenarbeit mit NVIDIA
München, Deutschland 16. März 2026 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) hat die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt gegeben, um Systemarchitekturen für Physische KI mit Fokus auf humanoide Roboter weiter voranzutreiben. Aufbauend auf der im August 2025 angekündigten Kooperation wollen die Unternehmen die Stärken von Infineon in den Bereichen Motorsteuerung, Mikrocontroller, Leistungssysteme und Sicherheitstechnik mit NVIDIAs KI-, Robotik- und Simulationsplattformen kombinieren. Ziel ist es, das Ökosystem bei der Entwicklung und dem Einsatz humanoider Roboter zu unterstützen. Infineon schließt sich zudem dem NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab an, um an robusten Hardware- und Software-Sicherheitsgrundlagen zu arbeiten und sicherzustellen, dass die Systeme in realen Umgebungen verlässlich operieren können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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