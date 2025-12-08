Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
08.12.2025 17:21:25
Infineon erhält renommierten GSA-Preis als herausragendes Halbleiterunternehmen in der EMEA-Region
München, 8. Dezember 2025 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein weltweit führendes Unternehmen für Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT), wurde mit dem renommierten Preis der Global Semiconductor Association (GSA) in der Kategorie Outstanding EMEA Semiconductor Company ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen der GSA Awards Celebration am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, statt. Mit dieser Auszeichnung würdigt die GSA Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich durch herausragende Vision, Innovationskraft, erfolgreiche Umsetzung sowie vielversprechende Zukunftsperspektiven hervorgetan haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
