WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

08.12.2025 17:21:25

Infineon erhält renommierten GSA-Preis als herausragendes Halbleiterunternehmen in der EMEA-Region

München, 8. Dezember 2025  Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein weltweit führendes Unternehmen für Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT), wurde mit dem renommierten Preis der Global Semiconductor Association (GSA) in der Kategorie Outstanding EMEA Semiconductor Company ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen der GSA Awards Celebration am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, statt. Mit dieser Auszeichnung würdigt die GSA Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich durch herausragende Vision, Innovationskraft, erfolgreiche Umsetzung sowie vielversprechende Zukunftsperspektiven hervorgetan haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
